МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в четверг утром подскочили на 40-48% в ожидании скорого снятия санкций США, свидетельствуют данные торгов.

К 10.07 мск акции "Русала" дорожали на 21%, ГДР En+ — на 39%. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 1,2%. На старте торгов акции "Русала" подскакивали на 48% — до 39 рублей, расписки En+ — на 40%, до 424 рублей, обновив максимумы с марта и мая соответственно.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.