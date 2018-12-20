МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов растет к доллару и стабилен к евро на фоне возросшей волатильности после повышения ФРС США базовой ставки и сообщения о намерении США снять санкции с некоторых активов Олега Дерипаски.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 16 копеек — до 67,31 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 76,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти снижалась на 1,6%, до 56,30 доллара за баррель по марке Brent.

Минфин США в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней. Российский бизнесмен Олег Дерипаска при этом останется в списке, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы. Послабление санкций толкнуло курс рубля вверх.

Однако ФРС по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Это повышение стало уже четвертым по счету в текущем году. Рост ставки в США является сигналом к оттоку средств инвесторов из рисковых активов.