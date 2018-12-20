МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Группа En+ отмечает, что есть риски приостановки или отмены листинга её глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской бирже в случае, если срок действия генеральных лицензий истечет, пока компания все еще будет находиться в "черном списке" (SDN-листе) США, говорится в сообщении компании.

"Компания ожидает, что, если срок действия генеральных лицензий истечет в то время, как компания останется в SDN-листе, это может оказать значительное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы и работу ее программы ГДР. В частности, компания ожидает, что такой сценарий, скорее всего, приведет к приостановке и возможной отмене листинга ГДР и их торгов на Лондонской фондовой бирже", — сообщила En+.

В генеральных лицензиях Минфин США переносил сроки по условиям санкций против компании Олега Дерипаски. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались. В последний раз минфин отложил эти сроки до 21 января.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.