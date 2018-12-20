МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественным снижением индексов, при этом японский индекс Nikkei упал до минимума с сентября 2017 года после решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,52%, до 2536,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — вырос на 0,2%, до 1297,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,9%, до 25623,53 пункта, корейский KOSPI — на 0,9%, до 2060,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,34%, до 5505,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,84%, до 20392,58 пункта, что стало самой низкой отметкой с сентября 2017 года.

В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на решение ФРС по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Однако теперь регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех на фоне экономических показателей. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики. Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.

"К обеспокоенности по поводу заседания ФРС добавляются опасения по поводу замедления роста мировой экономики, которые также оказали давление на рынок", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости из Японии, где центробанк страны по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени. Банк Японии при принятии решения учел неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая эффекты от повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор отметил возросшие риски для экономики, особенно из-за торговой напряженности между США и Китаем.