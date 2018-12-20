МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем, при этом нефть марки WTI дешевеет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11% — до 46,67 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,66% — до 55,72 доллара за баррель.

При этом в среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% в предыдущий день торгов. В четверг рынки снова отыгрывают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения объемов добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

Трейдеры также обратили внимание на данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю. Так, коммерческие запасы этого сырья за предыдущую неделю уменьшились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали большего снижения.