МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы ощутимо снижаются в четверг на фоне заявлений ФРС США по итогам последнего в текущем году заседания регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,17%, до 6685,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 4707,64 пункта, немецкий DAX — на 1,2%, до 10637,54 пункта.

Мировые инвесторы в четверг отыгрывают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, принятые по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку четвертый раз за год на 0,25 процентного пункта до 2,25-2,5% годовых, но при этом снизил количество повышений базовой ставки в 2019 году до двух с ранее запланированных трех. В то же время регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год — до 2,3% с 2,5%.

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что в заявлении ФРС рынки не увидели достаточных признаков того, что регулятор близок к тому, чтобы приостановить или завершить цикл ужесточения монетарной политики раньше, чем планировалось.

Теперь европейские инвесторы ждут решения Банка Англии по своей кредитно-денежной политике, которое будет опубликовано позднее в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в объеме 435 миллиардов фунтов стерлингов. В августе британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.