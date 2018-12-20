МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают примерно на 4%, нефть марки Brent уже опускалась в цене ниже 55 долларов за баррель впервые с 19 сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск февральские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,17% — до 46,16 доллара за баррель, на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 3,76%, до 55,09 доллара за баррель. Минутами ранее Brent дешевела до 54,66 доллара за баррель.

При этом в среду нефть обеих марок кратковременно подскакивала в цене более чем на 3%, корректируясь после падения вторника на 5%. В четверг цены снова ушли в пике. На рынке сохраняются опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

По данным минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе осталась на уровне 11,6 миллиона баррелей в день. При этом коммерческие запасы нефти в стране сократились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.