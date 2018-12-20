МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к середине дня четверга ускорил темпы падения по отношению к мировым валютам после решения ФРС по дальнейшей монетарной политике в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1481 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1376 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,72 иены за доллар со 112,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,77%, до 96,28 пункта. Утром в четверг снижение индекса доллара составляло всего 0,1%.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку четвертый раз за год на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых. При этом регулятор понизил прогноз по количеству повышений базовой ставки в 2019 году до двух с трех раз. Кроме этого, регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год — до 2,3% с 2,5%. Перспективы замедления темпов повышения ставки, а также ухудшение экономического прогноза оказывают давление на курс доллара.

"Мы прогнозируем, что доллар будет колебаться по мере приближения конца года", — считает старший валютный трейдер Tempus Consulting Хуан Перес (Juan Perez), мнение которого приводит агентство Рейтер. Эксперт полагает, что доллар может взять курс на снижение, если ФРС заявит, что для принятия новых решений по ужесточению монетарной политики требуется более внимательное наблюдение за экономическими индикаторами.

Определенное влияние на курс иены оказывает решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания регулятора, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор также отметил возросшие риски для экономики, особенно от торговой напряженности между США и Китаем.