МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рынки в четверг отыгрывали решение ФРС США по базовой ставке. Американский регулятор по итогам заседания 18-19 декабря повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. Вместе с тем Федрезерв заявил, что ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо трех, как планировалось ранее.

После объявления этой новости основные индексы США перешли на негативную территорию, снизившись на 1,5-2%. Российские и европейские биржи также демонстрировали спад в пределах 1%. Доллар реагировал на новость о росте ставки ФРС спадом к мировым валютам, золото также дешевело.

НОВОГОДНЕГО РАЛЛИ НЕ БУДЕТ

Опрошенные "Прайм" эксперты сомневаются в том, что традиционное "новогодное ралли" в этом году состоится. Решение ФРС было ожидаемо, поэтому ждать предновогоднего роста на российских финансовых рынках не стоит, полагает аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

"Инвесторы закладывали в свои ожидания рост ставок в США. Более важным стало заявление ФРС о том, что в дальнейшем ожидается замедление роста экономики Китая и Европы, и рост ставок в 2019 году будет более медленным, чем это планировалось ранее", — говорит она.

В свою очередь, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб высказал мнение, что ближе к решению по ставке рынок оценивал вероятность ее роста в 70%, поэтому решение нельзя назвать полностью ожидаемым.

"Первая реакция фондовых рынков была вполне ожидаемой – вниз. В ситуации замедления роста мировой экономики, пересмотра прогнозов по ВВП США в сторону ухудшения, я не стал бы ждать рождественского ралли ни на американском рынке, ни, тем более, на рынках стран с формирующейся экономикой", — прогнозирует эксперт.

По оценке главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, пока реакция рынков на действия ФРС носит смешанный характер.

"Полагаем, что на фоне сигнала регулятора о смягчении своей политики рынкам до Нового года удастся перейти к сдержанному восстановлению, однако, позитивный импульс может быть ограничен", — отметил эксперт.

ЕЩЕ МЯГЧЕ

Опрошенные "Прайм" аналитики склоняются к мнению, что в 2019 году позиция Федрезерва будет еще более мягкой, чем анонсировано сейчас. По мнению Покатовича, главным из вчерашних заявлений главы ФРС стало снижение уровня нейтральных долгосрочных ставок до 2,75% — де-факто сейчас ставка находится у нижней границы нейтрального диапазона.

Не менее важна и позиция ФРС в отношении инфляционной траектории – по мнению регулятора, проинфляционные риски к концу года остаются сдержанными, что в существенной мере ограничивает потенциал использования сдерживающей монетарной политики.

"Полагаем, что с учетом данных заявлений в 2019 году позиция ФРС с вероятностью в 30-40% может испытать еще одно смягчение – повышение ставки будет реализовано лишь единожды. Также не исключаем вероятности, что при сохранении негативных тенденций, наблюдаемых в мировой экономике, а также возникновении более явных предпосылок замедления американского экономического роста в 2019 году, цикл повышения ставок в США может быть фактически уже завершен в декабре 2018 года", — прогнозирует он.

При этом не стоит забывать, что ФРС никогда не дает твердых обещаний будущей политики – планы меняются в соответствии с ситуацией в американской и мировой экономике. "Лучшая иллюстрация тому – в сентябре им виделось три повышения, а сейчас только два. Не исключено, что в течение следующего года реальность может отличаться от нынешнего видения ФРС в зависимости от ситуации в экономике. Нельзя полностью исключать варианты как с одним, так и с тремя повышениями", — рассуждает Иосуб.

У РОССИИ ОСОБЫЙ ПУТЬ

Что касается состояния дел в мировой экономике, то здесь эксперты ожидают замедления. Большой вклад в него внесет рост протекционизма в мировой торговле, считает Баранова.

"По нашим оценкам, в случае дальнейшей эскалации торговой войны США и Китая, рост экономики США может замедлиться примерно на 0,5 п. п. Это будет происходить из-за снижения товарооборота между двумя странами и невозможности достаточно быстрого замещения переноса мощностей или направлений торговли", — уверена она.

Из-за ожидаемого снижения темпов мирового экономического роста, торговая война будет оказывать более существенное влияние на российскую экономику в следующем году, а влияние политики ФРС будет ограниченным, полагает эксперт.

Рост ставки в США является сигналом к оттоку средств инвесторов из рисковых активов. Напротив, смягчение позиции Федрезерва в отношении монетарной политики формирует позитивный импульс для сектора ЕМ, отток капитала из которого под действием данного фактора может замедлиться в следующем году, полагает представитель "Альпари".

"Однако в отношении РФ, скорее всего, ситуация будет носить более специфичный характер – слишком многое продолжит зависеть от санкционных рисков в отношении России. Полагаем, что на возвращение капиталов в российские активы возможно рассчитывать лишь при появлении достаточной конкретики в отношении процесса реализации западных санкционных пакетов, а также "не реализации" наиболее пессимистичных сценариев по санкциям в целом в 2019 году", — резюмирует он.