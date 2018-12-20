МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снижается по основным индексам после решения ФРС США о росте базовой ставки, продолжившееся падение рынка нефти и обновление им минимумов с сентября 2017 года поддерживает давление на стоимость российских активов.

К 14.56 мск рублевый индикатор Мосбиржи проседал на 0,7%, до 2343 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1094 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок в четверг ощутимо снижается, отыгрывая уход инвесторов от риска на мировых фондовых площадках после решения ФРС США об ужесточении денежно-кредитной политики. Федрезерв по итогам заседания 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали аналитики. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. Рост ставки в США является сигналом к оттоку средств инвесторов из рисковых активов.

На этом фоне мировые цены на нефть пошли на обновление минимумов с сентября 2017 года – уже ниже 55 долларов за баррель сорта Brent. Пессимизма, кроме решения ФРС, добавляют данные минэнерго США о снижении за прошлую неделю коммерческих запасов нефти в стране всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.

В лидерах снижения – акции "Лукойла" (-3,3%), "Магнита" (-2,5%), префы "Татнефти" (-2,1%), "Полюса" (-2%).

Подскочили бумаги En+ (+28%), "ГАЗа" (+5%) и "Русала" (+16,5%) на фоне намерений минфина США через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, будут заблокированы. Это решение может рассматриваться как снижение санкционной риторики в отношении России, считает Дмитрий Нечаев из компании "НПФ Согласие".

Также выросла капитализация "Алросы" (+1,5%), "Распадской" (+1,5%), Сбербанка (+1,1%). Инвесторы пытаются вкладывать средства в нейтральные инструменты для минимизации рисков в условиях общей неопределенности, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр". В целом рынок РФ будет торговаться с умеренной волатильностью, полагает он.

"ФРС заявила о планах двух повышений в 2019 году. Однако в рыночных котировках пока заложено только одно повышение. Индекс Мосбиржи на этой неделе будет находиться в диапазоне 2305-2315 пунктов", — оценил Нечаев.