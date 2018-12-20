МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем снижался к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая закрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,145 доллара.

Провал рынка нефти сорта Brent в район минимума сентября 2017 года отчасти компенсируется надеждами на смягчение санкций США против РФ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 25 копеек — до 67,71 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 77,50 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Снижение рынка нефти продолжилось, он обновил минимум с сентября 2017 года – уже ниже 55 долларов за баррель сорта Brent. Пессимизма, кроме решения ФРС повысить ставку на 0,25 процентного пункта, добавили данные минэнерго США о сокращении за прошлую неделю коммерческих запасов нефти в стране всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.

Определенное противодействие нефтяному и денежно-кредитному негативу оказали надежды на смягчение санкций США против России после заявления Минфина США о намерении в течение 30 дней снять санкции с компаний, в которых Олег Дерипаска уменьшил свою долю ниже 50% — в частности, с "Русала" и EN+.

Доллар и евро днем повышались к рублю на 0,3-0,9%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,75 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На рынке, как говорят трейдеры, установилась "пила", и обычно она "отпиливает" изрядную часть финансового результата, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, говоря о курсовой динамике последних дней. На стороне рубля остаются предстоящие налоги и длинные праздники, считает он.

До конца года рубль получит поддержку от продажи валюты экспортерами в период налоговых выплат, а также перед выплатой годовых бонусов, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

Однако, нестабильный внешний фон едва ли позволит паре USD/RUB закрепиться ниже отметки 67, оценил он.