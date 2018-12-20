МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют преимущественно отрицательную динамику на фоне прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу динамики процентной ставки в следующем году, свидетельствуют данные торгов и мнения экспертов.

По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,21%, до 23273,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,31%, до 6657,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,11%, до 2504,26 пункта.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного.

"Инвесторы остаются обеспокоенными относительно слишком сильного ужесточения финансовых условий в США и состояния мировой экономики. Американский Федрезерв дал более жесткий, чем ожидали рынки, прогноз динамики ставки в следующем году. В результате фондовый рынок показал снижение", — отмечают аналитики Julius Baer в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Вместе с тем некоторую поддержку индексам оказали данные рынка занятости. Ранее в среду министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 декабря увеличилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. При этом ожидался больший рост показателя — до 219 тысяч заявок.