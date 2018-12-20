МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на фоне дешевеющей нефти, доллар уже дороже 68 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.22 мск повышался на 52 копейки — до 67,98 рубля, курс евро — на 95 копеек до 77,75 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 68,04 рубля – максимума с 14 ноября.

Стоимость нефти снижается на 2,2%, до 55,95 доллара за баррель по марке Brent.

Что касается американских бирж, то по состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,21%, до 23273,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,31%, до 6657,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,11%, до 2504,26 пункта.