МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Ресурсосбережение ХМАО" 19 декабря разместило на Московской бирже первые в России зеленые облигации общей номинальной стоимостью 1,1 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка.

Зеленые облигации — это ценные бумаги, средства от размещения которых направляются на инвестиции в экологические проекты.

"Девятнадцатого декабря 2018 года компания "Ресурсосбережение ХМАО" разместило на Московской бирже первые в России зеленые облигации общей номинальной стоимостью 1,1 миллиарда рублей с доходностью при размещении 9,76%. Купон облигаций привязан к инфляции и ключевой ставке Банка России", — говорится в сообщении.

Согласно заключению Rating-Agentur Expert RA использование привлекаемых средств ООО "Ресурсосбережение ХМАО" будет осуществляться в соответствии с добровольными принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).

Процесс отбора проектов для дальнейшей реализации компанией в рамках зеленого финансирования, соответствует принципам зеленых облигаций, отмечает биржа. Проекты, реализуемые компанией, попадают в категорию проектов по экологически эффективному управлению отходами и применению производственных технологий и процессов, направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду.

Управление средствами в рамках проекта также отвечает принципам зеленых облигаций: распоряжение средствами от данного выпуска облигаций будет осуществляться под контролем специального финансового института — представителя владельцев облигаций и в соответствии с целевым назначением привлеченного зеленого финансирования.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование концессионного проекта создания комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района. "Ресурсосбережение ХМАО" планирует ежеквартально и ежегодно публиковать отчеты о целевом использовании средств в рамках реализации проекта, а также об общем влиянии данных инвестиций на показатели устойчивости. Компания также взяла на себя обязательство сообщать о воздействии проектов на окружающую среду через соответствующие показатели воздействия.