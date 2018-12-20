МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером умеренно растет, стимулируемая снижением интереса к рисковым активам, поддерживает котировки драгметалла волатильность на мировых фондовых рынках, а также ослабление американской валюты на итогах встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,55 доллара, или на 0,36%, до 1260,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,09% — до 14,805 доллара за унцию.

"Спрос на безопасные активы сегодня поддерживает цены на золото. В целом на рынке наблюдается настроение ухода от риска", — сообщила агентству Рейтер аналитик Monarch Networth Capital Рениша Чайнани (Renisha Chainani). Традиционно золото выступает в роли безопасного актива, спрос на который растет в случае роста мировых рисков и волатильности.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,42%, до 96,63 пункта. Ослабление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Удешевление доллара к мировым валютам и снижение мировых бирж следует за итогами очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС по итогам заседания не только ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, но и понизила прогнозы роста экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.

Итоги встречи вызвали снижение на мировых биржах — так, рынки Азии закрылись в основном в минусе, в "красной зоне" торгуются рынки Европы и США.