МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают снижение на фоне данных по запасам сырья в США, нефть марки WTI подешевела уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.32 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,02% — до 45,68 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,63% — до 54,64 доллара за баррель.

На рынках сохраняются опасения относительно перспектив глобального переизбытка нефти. Обеспокоенность инвесторов усилили вчерашние данные из США о запасах нефти в стране за неделю. Так, коммерческие запасы этого сырья уменьшились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали гораздо большего снижения.