МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Доллар в четверг вечером дешевеет к основным мировым валютам на фоне снижения прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США по количеству повышений процентной ставки в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1456 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1376 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 111,16 иены за доллар со 112,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,63%, до 96,42 пункта.

ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл в своем выступлении по итогам встречи сообщил, что вместо ранее планируемых трех повышений ставки в 2019 году Федрезерв намерен поднять ставку только два раза. При этом он подчеркнул, что ФРС при принятии решения по ставке будет ориентироваться на поступающие экономические данные.

"Сохранение инфляции ниже целевого уровня в 2% до будущей весны, которое ожидается на фоне эффекта от снизившихся цен на нефть, скорее всего, заставит Федрезерв взять паузу и отказаться от повышения ставки на мартовском заседании", — отмечают аналитики Julius Baer в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Теперь валютные трейдеры ждут статистики по ВВП США, которая будет обнародована в пятницу. По прогнозам, реальный рост ВВП страны в третьем квартале 2018 года, согласно окончательной оценке, составил 3,5% в годовом выражении. По итогам первого квартала 2018 года показатель составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%.