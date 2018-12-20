МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг опустился по индексам вслед за ухудшением конъюнктуры мировых рынков — опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США понизили аппетит к риску на мировых торговых площадках, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2352,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,47%, до 1083,47 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индексу Мосбиржи не удалось серьезно упасть из-за ослабления рубля, отмечает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс". В целом же российский фондовый рынок в четверг снизился, отыгрывая уход инвесторов от риска на мировых фондовых площадках после решения ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики.

ФРС по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали аналитика. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. В следующем году ставка может быть повышена еще два раза. Рост ставки в США является сигналом к оттоку средств инвесторов из рисковых активов. На этом фоне мировые цены на нефть пошли на обновление минимумов с сентября 2017 года – уже ниже 55 долларов за баррель сорта Brent.

Пессимизма нефти добавили данные минэнерго США о снижении за прошлую неделю коммерческих запасов нефти в стране всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей. А в России прошла конференция президента РФ Владимира Путина. С макроэкономической точки зрения наибольший интерес представляют заявления относительно валютного рынка, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер". "Так, он высказался в пользу сохранения плавающего курса национальной валюты, таргетирования инфляции и, косвенно, в пользу жёсткой монетарной политики", — отмечает аналитик.

В лидерах снижения в четверг оказались акции "Мечела" (-3%), "Магнита" (-3%), "Лукойла" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%). Подорожали ГДР En+ (+29,8%) и акции "Русала" (+15,3%) на фоне намерений минфина США в течение 30 дней снять санкции с активов Олега Дерипаски, в которых он владеет менее чем 50% акционерного капитала. В частности, En+ и "Русал" уже подпадают под эти условия. Подросли защитные акции "Алросы" (+2,1%), Polymetal (+1,8%) и бумаги МТС (+1,4%), отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС – в коридоре 1070-1100 пунктов, считает Марчена. Отечественные биржевые индексы в пятницу 21 декабря так и не смогут вернуться к росту, полагает Соснова.