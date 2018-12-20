МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга снижением, так как инвесторы отыгрывали итоги последнего в этом году заседания ФРС США и пессимистичный макроэкономический прогноз ЦБ Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,8%, до 6711,93 пункта, французский CAC 40 — на 1,78%, до 4692,46 пункта, немецкий DAX — на 1,44%, до 10611,1 пункта.

Европейские инвесторы отыгрывали итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

Участники торгов также обратили внимание на итоги заседания Банка Англии, которое прошло в четверг. Британский ЦБ ожидаемо принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. При этом он отметил, что усиление неопределенности в отношении Brexit в сочетании с замедлением роста мировой экономики сказались на краткосрочных перспективах экономического роста в Великобритании.

Внимание трейдеров в четверг привлекли и новости о европейском авиапроизводителе Airbus. По сообщениям СМИ, министерство юстиции США начало расследование в отношении компании по подозрению в незаконных операциях. Компании может грозить штраф в размере нескольких миллиардов долларов. Акции Airbus на закрытии подешевели на 4,44%, однако в ходе торгов их падение превышало 10%.