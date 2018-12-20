МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо падал, уступив рубежи в 68 рублей доллару и 78 — евро, отыгрывая закрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,145 доллара.

Провал рынка нефти в район минимума сентября 2017 года сорта Brent обусловил рост основных резервных валют к максимумам с сентября.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.38 мск повышался на 95 копеек — до 68,40 рубля, курс евро — на 1,64 рубля до 78,44 рубля.

РУБЛЬ НА 3-МЕС МИНИМУМАХ

Рубль вечером снижался против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на форексе закрепиться выше отметки 1,145 доллара.

Снижение рынка нефти продолжилось, он обновил минимум с сентября 2017 года – уже ниже 55 долларов за баррель сорта Brent. Пессимизма, кроме решения ФРС повысить ставку на 0,25 процентных пункта, добавили данные минэнерго США о сокращении за прошлую неделю коммерческих запасов нефти в стране всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.

Определенный позитив, появившийся после заявления Минфина США о намерении в течение 30 дней снять санкции с компаний, в которых Олег Дерипаска уменьшил свою долю ниже 50% — в частности, с "Русала" и EN+, быстро сошел на нет.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 1,3-2,2%, обновив максимумы с сентября в районе 68,48 рубля и 78,49 рубля, соответственно. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,75 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67-69,4 рубля, евро – в коридоре 76,5-79,3 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

В ослабление рубля по-прежнему заложена определенная геополитическая составляющая, даже несмотря на информацию о скором снятии санкций с компании "Русал", рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Впрочем, в самое ближайшее время в поддержку рубля должен подключиться фактор налоговых платежей. За последнюю неделю рубль потерял в стоимости уже 2,5% в паре с долларом и более 3% в паре с евро, создавая привлекательные условия для продажи валютной выручки экспортерами в преддверии основных платежей в бюджет в понедельник-вторник, объем которых может превысить 1 триллион рублеи?, отметил он.

"Глобальная коррекция доллара вниз в связи повышением неопределенности в отношении дальнеи?шеи? политики ФРС в 2019 году будет иметь более длительныи? характер и еще окажет более явную поддержку рублю в случае стабилизации нефтяных котировок", — добавил Кравченко.