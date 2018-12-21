МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% на фоне прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,99%, до 22859,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,63%, до 6528,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,58%, до 2467,42 пункта.

ФРС США на заседании 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, при этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Вместе с тем ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 декабря увеличилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. При этом ожидался больший рост показателя — до 219 тысяч заявок.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Это подтвердил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан, который также сообщил, что продолжает работу с членами палаты представителей.

Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Мировые цены на нефть в четверг потеряли более 4%, опустившись до минимума за 17 месяцев, на фоне волатильности фондовых рынков. К закрытию торгов в США цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 4,54%, до 54,64 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,4%, до 46,05 доллара за баррель.