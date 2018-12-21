МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,08% — до 6,05 доллара, "Лукойла" — на 0,68%, до 70,78 доллара, "Новатэка" — на 0,06%, до 169,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,3%, до 4,44 доллара, "Газпром нефти" — на 2,38%, до 25,85 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,3% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 0,32%, до 11,1 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляли 0,96% стоимости, достигая 15,63 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15% — до 19,19 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,47%, до 13,96 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 22,32 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,17% — до 12,99 доллара, "Ленты" — на 0,64%, до 3,17 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,43% — до 2,32 доллара.