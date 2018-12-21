МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем снижается на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков и падения цен на нефть до очередных минимумов с сентября 2017 года.

К 14.35 мск рублевый индикатор Мосбиржи опускался на 0,5% — до 2341 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1076 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

БЕГСТВО ОТ РИСКА

Российский фондовый рынок в пятницу продолжает следовать общему негативному тренду на мировых биржах. Опасения по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США толкают инвесторов в защитные активы.

На этом фоне мировые цены на нефть продолжают обновлять минимумы с сентября 2017 года. Brent торгуется уже около 53,5 доллара за баррель.

"Медвежьи" настроения на нефтяном рынке сохраняются из-за риска переизбытка коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в 2019 году.

Трейдеры также ждут публикации целевых уровней сокращения добычи странами ОПЕК+. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что организация огласит эти данные в пятницу, чтобы внести ясность по параметрам сделки. По данным источника агентства, страны ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.

Биржевые индексы западноевропейских стран снижаются днем на 0,5-1%, фондовые фьючерсы США теряют 0,5%.

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ

В аутсайдерах на российском рынке – корректирующиеся после взлета четверга бумаги En+ (-3%) и "Русала" (-2,9%). Дешевеют также акции "Татнефти" (-2%) и "Норникеля" (-1,8%).

Растут в цене акции "Мечела" (+1,9%), "Полюса" (+1,6%), "Лукойла" (+0,9%), "Распадской" (+0,6%).

Во второй половине торговой сессии ожидается консолидация индекса Мосбиржи около отметки 2337 пунктов, оценивает Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

В дальнейшем динамику индекса будет определять стоимость нефтяных контрактов, добавил он.

По оценке Александра Разуваева из компании "Альпари", индекс Мосбиржи во второй половине дня будет торговаться в коридоре 2315-2350 пунктов.