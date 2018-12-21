МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу снижается к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,14 доллара — обновление рынком нефти минимумов с сентября 2017 года по сорту Brent, уже ниже 53 долларов за баррель, давит на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск повышался на 38 копеек, до 68,67 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 78,31 рубля. Снижение рынка нефти продолжилось, он уже обновил минимум с сентября 2017 года, оказавшись ниже отметки 53 долларов за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" остается под давлением опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в 2019 году, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Медвежьи настроения на нефтяном рынке поддерживаются ожиданием роста коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в 2019 году, отмечают эксперты. В то же время приближение пика налогового периода (уже на следующей неделе банки могу перевести в бюджет около 1 триллиона рублей) поддерживает спрос на рубли. На этом фоне валюта РФ падает к доллару медленнее, чем нефть. В итоге рублевая цена нефти уже сползла до уровня 3,65 тысячи рублей за баррель Brent – минимума за несколько месяцев. Доллар днем повышался к рублю на 0,6%, евро почти не менялся.

Рублевая цена на сырье продолжила снижаться, по-прежнему указывая на относительно сдержанную реакцию российской валюты и на наличие поддержки со стороны экспортеров, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Пока приходится констатировать, что на рублевом рынке доминируют негативные настроения. Подстройка к ценам на нефть может продолжиться, пока сырье не найдет новое равновесие. Явного понимания, где это может произойти, на рынке нет, поэтому сегодня не исключено сохранение умеренно негативных тенденций. Дополнительным аргументом в пользу этого сценария будет и окончание недели. Глобальная конъюнктура на рынках и нефть перевешивают все остальные факторы", — резюмировал он.

Идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели, рассчитывает Евгений Кошелев из Росбанка. "Этому способствуют как постепенное смягчение позиций ФРС США, так и напряженность политических реалий внутри страны (риск очередной, пусть и временной, приостановки деятельности конгресса), которая, в том числе, способна перенестись на экономические показатели. Правда, больше шансов на то, что позиции доллара будут ослабевать относительно валют стран G10, нежели против валют развивающихся стран", — добавил он.