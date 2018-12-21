МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют позитивную динамику, корректируясь после снижения на 2% накануне на новостях о том, что президент страны Дональд Трамп попытается предотвратить "закрытие правительства" после обсуждения бюджета с республиканцами в сенате, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,36%, до 22941,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,28%, до 6509,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавлял 0,37%, до 2476,62 пункта.

В четверг основные торговые площадки США закрылись в минусе до 2% и, как напоминает Market Watch, все три основных фондовых индекса США с понедельника по четверг потеряли более 5%. На предварительных торгах в пятницу индексы продолжили торговаться в минусе. Основными понижающими факторами стали прогнозы повышения ставки Федрезерва США в 2019 году, а также беспокойство по поводу приостановки работы федеральных учреждений в США из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

В четверг стало известно, что Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку документ не включает в себя 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США одобрила в четверг вечером по вашингтонскому времени выделение средств на строительство стены, теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявило о том, что проголосует против.

Но на открытии основных торгов в пятницу индексы перешли к росту, корректируясь после снижения до месячных минимумов после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп в пятницу проведет встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения бюджета и финансирования мероприятий, связанных с безопасностью на границе.

На индексы также влияет неоднозначная статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в декабре вырос больше прогноза — до 98,3 пункта с 97,5 пункта месяцем ранее. При этом по данным бюро экономического анализа министерства торговли США потребительские расходы в ноябре выросли на 0,2% к октябрю (ожидался рост на 0,3%), а расходы выросли на 0,4% (прогнозировался рост также на 0,3%).