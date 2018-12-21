МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цена золота снижается на фоне укрепления доллара после публикации ряда неожиданно хороших статданных из США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,7 доллара, или 0,45%, до 1262,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,73%, до 14,76 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 96,69 пункта.

Поддержку американской валюте оказала обнародованная ранее в пятницу статистика министерства торговли США. Потребительские доходы в стране в ноябре выросли на 40,2 миллиарда долларов, или на 0,2% по сравнению с октябрем, против прогноза роста на 0,3%. Однако трейдеры обратили внимание на превзошедший прогнозы показатель роста потребительских расходов — на 0,4%, или 54,4 миллиарда долларов, тогда как эксперты ждали увеличения индикатора только на 0,3%.

Дополнительный позитивный импульс доллару придали данные об индексе потребительских настроений Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в декабре, по окончательной оценке, подскочил до 98,3 пункта с ноябрьского уровня в 97,5 пункта. При этом ожидался рост индикатора лишь до 97,6 пункта.

Ослабление доллара повышает стоимость торгуемого в американской валюте золота, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой, и наоборот.