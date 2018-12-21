МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доллар в пятницу вечером продолжает дорожать к евро после сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшем повышении ставки в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1403 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1446 доллара за евро, курс доллара к иене при этом понижался до 111,19 иены за доллар со 112,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,44%, до 96,7 пункта.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного.

Доллар также получил стимул на фоне интереса инвесторов к "надежному" активу на фоне волатильности рынков, а также из-за беспокойства по поводу приостановки работы федеральных учреждений в США из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку документ не включает в себя 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США одобрила в четверг вечером по вашингтонскому времени выделение средств на строительство стены, теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявило о том, что проголосует против.

Трамп позднее в пятницу проведет встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения бюджета и финансирования мероприятий, связанных с безопасностью на границе.