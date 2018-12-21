МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Рубль усиливает снижение на фоне дешевеющей нефти и ослабления евро на форексе ниже 1,14, доллар тестирует уровень 69 рублей и на какое-то время уже превосходил его, впервые с середины сентября, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск повышался на 62 копейки, до 68,92 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 78,46 рубля. А несколькими минутами ранее доллар поднимался до 69,0075 рубля – максимума более чем за квартал.

Стоимость нефти снижается при этом на 0,3%, до 54,20 доллара за баррель по марке Brent.