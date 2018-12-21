МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на фоне неуверенной динамики рынка нефти, а индекс РТС упал шестой день подряд на фоне снижения рубля против доллара.

К закрытию пятницы рублевый индикатор Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2347,17 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1077,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая настороженное отношение инвесторов к рисковым активам. Опасения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в следующем году продолжают толкать инвесторов в защитные активы.

Мировые цены на нефть обновили минимум более чем за квартал, опускаясь сегодня до 52,8 доллара за баррель сорта Brent. Кроме бегства от риска игроки рынка нефти обратили внимание на рост количества действующих нефтяных буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), их число по итогам недели по 21 декабря выросло на 10 единиц, до 883 штук. Кроме того, биржевые индексы США вечером теряли до 2% на фоне передряг с принятием временного бюджета страны на 2019 год.

В лидерах снижения в РФ оказались акции "Русала" (-3,1%) и ГДР En+ (-2,2%), скорректировавшиеся после взлета накануне. Снизились в цене также бумаги "Сургутнефтегаза" (-2%), "Северстали" (-1,8%). Подорожали акции "Мечела" (+4%), "Полюса" (+2,6%), "Лукойла" (+2,5%), "Акрона" (+2,2%).

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС – в коридоре 1060-1090 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club. Пока быкам удается удерживать рынок выше уровня поддержки, что оставляет им надежду на возобновление восходящей динамики по индексу Мосбиржи и отыгрыш им отметки 2350 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Ее пробой вверх может стать сигналом начала восстановления, добавил он.