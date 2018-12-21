МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в пятницу снижается к доллару и в меньше степени — к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,135 доллара. Обновление рынком нефти минимумов с сентября 2017 года по сорту Brent и динамика форекса подняли доллар выше 69 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.21 мск повышался на 71 копейку, до 69 рублей, курс евро — на 9 копеек до 78,42 рубля. Ранее в пятницу доллар повышался до 69,13 рубля — максимума с 12 сентября.

Рынок "черного золота" остается под давлением на фоне роста количества действующих нефтяных буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), их число по итогам недели по 21 декабря выросло на 10 единиц, до 883 штук.

В то же время приближение пика налогового периода в России (уже на следующей неделе банки могу перевести в бюджет около 1 триллиона рублей) отчасти поддерживает спрос на рубли.

В итоге доллар и евро повышаются на 0,1-1%, а рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,75 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Факторы, способствующие дальнейшему ослаблению рубля, остаются в силе, рассуждает Дмитрий Нечаев из компании "НПФ Согласие". "На рынке наблюдается уход из рисковых активов. На фоне текущей глобальной волатильности на следующей неделе нефть продолжит путь к 50 долларам за баррель, а пара доллар/рубль в таком случае будет торговаться в диапазоне 68,60-69,00", — добавил он. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,3-69,5 рубля, евро – в коридоре 77,8-79,2 рубля, считает, в свою очередь, Иван Марчена из ГК Forex Club.