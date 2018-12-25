МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company из Абу-Даби и другие ближневосточные инвестфонды инвестировали в развитие логистической платформы Professional Logistics Technologies (PLT), говорится в сообщении РФПИ.

"Инвестиции направлены на дальнейший рост парка PLT Северное Шереметьево. Сделка включает в себя приобретение современного мультитемпературного логистического комплекса класса А площадью 43 тысячи квадратных метров в Московской области у российской сети магазинов продуктов и товаров повседневного спроса "Верный" и одновременный долгосрочный контракт на аренду комплекса", — отметили в российском фонде.

Компания "Верный" направит вырученные средства на дальнейшее развитие сети и открытие новых продуктовых магазинов в Москве и регионах.

"Мы высоко оцениваем потенциал сектора, так как видим нехватку высокотехнологичных мультитемпературных складов в Центральной России. Данная инвестиция поможет сети из более чем 660 магазинов высвободить средства для развития бизнеса, оптимизировать цепочки поставок, увеличить доступность качественных товаров по низким ценам для населения", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд.

"Мы продолжим развивать нашу логистическую платформу и планируем увеличить портфель PLT до 1 миллиона квадратных метров за счет инвестиций в различных регионах России", — добавил он.

Платформа PLT была создана РФПИ и другими соинвесторами в 2016 году для инвестиций в российские логистические комплексы класса А. Компания располагает логистическими парками с совокупной площадью 500 тысяч квадратных метров под управлением. Сеть магазинов "Верный"? одна из самых молодых в стране. Первые универсамы "Верный" были открыты в конце октября 2012 года одновременно в Москве и Петербурге. На дату релиза в сеть входит 661 универсам. В планах сети открытие более 250 магазинов в 2019 году.