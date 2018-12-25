ТОКИО, 25 дек /ПРАЙМ/. Индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал в начале торгов вторника ниже отметки 20000 впервые за 15 месяцев из-за опасений замедления глобального экономического роста и укрепления иены, которая негативно сказывается на интересах инвесторов, передает агентство Киодо.

По данным агентства, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 830,29 пункта или на 14,2% по сравнению с пятницей, опустившись до отметки 19335,90.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 64,99 пункта, или на 4,37% — до отметки 1423,20.

Снижение котировок акций коснулось компаний всех секторов экономики, прежде всего, в нефтяной и угольной отраслях, морского транспорта и страхования.

Негативные настроения акционеров пришли из Америки и обусловил снижение фондовых индексов США и также западноевропейских стран.