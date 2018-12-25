МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов ощутимо снижается вслед за мировыми рынками на фоне опасений по поводу недовольства президента США Дональда Трампа действиями ФРС.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 1,25%, до 2293 пунктов, индекс РТС — на 1,4% — до 1055 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 впервые с 26 ноября.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 2,2-2,9%. Этот сочельник стал для бирж США худшим в истории.

Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

Стоимость нефти упала в понедельник на 6,23% — до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Сегодня торги нефтью не проводятся из-за католического Рождества.