МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance снизилась во вторник утром на 10%, при этом аналитики называют это "нормальной" динамикой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.08 мск биткоин дешевел на 9,53%, до 3839,58 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 9,32% — до 3,773 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов криптовалюта опускалась более чем на 10%, до 3,705 тысячи долларов. В ноябре биткоин потерял более 36% своей стоимости, в декабре криптовалюта продолжила снижаться в цене.

Другие популярные криптовалюты также обваливаются: Ethereum — на 12,82%, до 129,38 доллара, Ripple — на 11,25%, до 0,379 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 129,13 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 51,5% всего рынка криптовалют.

"Это нормальное явление для такого волатильного рынка, как криптовалюты. Минимум был 3,2 тысячи долларов, максимум 4,2 тысячи долларов, это рост на 30% в пределах двух недель. Технически рынок перекуплен. Коррекция даже на 10% — это нормально", — прокомментировал ситуацию на рынке для РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.