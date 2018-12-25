МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|Австралия, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Испания — Рождество
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 14.12.2018)
|5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|3,9 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Газпром — СД (проекты инвестпрограммы и бюджета на 2019 и прогноз по 2021)
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|RUB
|АВТОВАЗ — СД (финальный проект специнвестконтракта /СПИК/ между Минпромторгом и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi)
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|RUB
|Русгидро — СД (бизнес-план и инвестпрограмма на 2019-2023)
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