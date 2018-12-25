МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 Австралия, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Испания — Рождество

 

 

 

 
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 14.12.2018) 5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 3,9 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Газпром — СД (проекты инвестпрограммы и бюджета на 2019 и прогноз по 2021)

 

 

 

 

 

 

 RUB АВТОВАЗ — СД (финальный проект специнвестконтракта /СПИК/ между Минпромторгом и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi)

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — СД (бизнес-план и инвестпрограмма на 2019-2023)

 

 

 

 