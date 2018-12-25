МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Биржи Японии упали на 5% во вторник, индексы Китая также опустились, негативно на них повлияло снижение американских бирж накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,88%, до 2504,82 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 1285,19 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 5,01%, опустившись до 19155,74 пункта. В ходе торгов Nikkei достиг минимума с апреля 2017 года в 19117,96 пункта.

Биржи Южной Кореи, Гонконга и Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов понедельника корейский KOSPI опустился на 0,31%, до 2055,01 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,4%, до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% и составил 5493,8 пункта. Во вторник также закрыты биржи США и Европы, поэтому объем торгов в Азии был снижен.

Рынки США в понедельник упали на 2,2-2,9% на фоне внутренних рисков, что негативно отразилось на торгах рынков Азии. Американские инвесторы отреагировали на новые критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ФРС.

В понедельник Трамп в своем Twitter назвал Федеральную резервную систему (ФРС) США "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятора в отсутствии чувства рынка.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.