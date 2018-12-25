МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник существенно снижается на фоне резко ухудшившейся внешней конъюнктуры.

Опасения по поводу недовольства президента США Дональда Трампа действиями Федрезерва и провал рынка нефти в район 50 долларов за баррель сорта Brent создают негативный фон, отмечают аналитики.

К 14.16 мск рублевый индикатор Мосбиржи снижался на 1,7% — до 2282 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,3%, до 1045 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ НА ВНЕШНИХ РИСКАХ

Российский фондовый рынок во вторник снижался восьмой день подряд по индексу РТС, несмотря на затишье на мировых рынках из-за празднования католического Рождества.

Негатив пришел из США. Основные фондовые индексы США накануне снизились на 2,2-2,9%. Этот сочельник стал для бирж США худшим в истории. Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка, заявив, что это может повредить экономическому росту. На рынках появились опасения, что Трамп уволит главу ФРС Джерома Пауэлла, что может увеличить волатильность фондовых индексов.

На этом фоне азиатские рынки упали на 0,9-5%, японский Nikkei 225 упал больше всех. Кроме того, стоимость нефти упала в понедельник на 6,23%, до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Сегодня торги не проводятся из-за католического Рождества.

В лидерах снижения — акции "Детского мира" (-5,2%), "Русала" (-3,3%), бумаги "Мечела" (-3,3%), "Мосбиржи" (-2,7%). Подорожали акции "Фосагро" (+0,7%), ЛСР (+1,2%). Префы "Сургутнефтегаза" (+0,3%) отыгрывают рост доллара к рублю.

СУДЬБА ПАУЭЛЛА НА ПОСТУ ГЛАВЫ ФРС

Весьма маловероятно, что Трамп уволит Джерома Пауэлла, так как сам же он и заявлял, что не имеет на это достаточно полномочий, рассуждает Ярослав Калугин из ИК "Велес Капитал".

Пока не ясно, сможет ли Трамп это сделать с юридической точки зрения, также говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Более того, сама попытка отстранения главы ФРС может нанести жесткий удар по рынкам, добавил он.

"К ФРС существует высокий уровень доверия, который был заработан через жесткие, иногда непопулярные, решения. Попытка увольнения председателя ФРС может разрушить доверие к регулятору, что приведет к существенному росту рисков для инвесторов по всему миру. Трамп, понимая это, даже при наличии такой возможности, не пойдет на данный шаг", — сказал эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские акции отыгрывают снижение рынка энергоносителей и провал американских фондовых индексов, отметил Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако во второй половине торгов, скорее всего, мы увидим переход нашего рынка в консолидацию у достигнутых уровней на фоне пониженной активности игроков и отсутствии новых идей для направленного движения", — добавил он.

Игроки опасаются, что замедление экономики и удорожание займов, связанное с будущими повышениями ключевой ставки в США, приведут к рецессии, рассуждает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"В связи с этими опасениями инвесторы стараются выйти из рисковых активов и переложиться в защитные активы, такие как доллар и золото. Считаю, что индекс Мосбиржи на этой неделе будет находиться в диапазоне 2250-2300 пунктов", — добавил он.