МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро в отсутствие особых внешних сигналов из-за пониженной биржевой активности за границей вследствие празднования католического Рождества, поддерживаемый продолжающимся налоговым периодом на фоне обвала рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск повышался на 25 копеек, до 68,83 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 78,39 рубля. Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры мировых рынков рискового капитала. Правда, налоговый период декабря, приходящийся на текущую неделю, отчасти компенсирует для нацвалюты провал рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 50 долларов за баррель Brent, отмечают эксперты.

Негатив пришел из США. Основные фондовые индексы страны накануне снизились на 2,2-2,9%. Этот сочельник стал для бирж США худшим в истории. Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка, заявив, что это может повредить экономическому росту. На рынках появились опасения, что Трамп уволит главу ФРС Джерома Пауэлла, что может увеличить волатильность фондовых индексов. На этом фоне стоимость нефти упала в понедельник на 6,23%, до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Сегодня торги не проводятся из-за католического Рождества.

В то же время налоговый период декабря, пришедшийся на текущую неделю, повысил спрос на рублевую ликвидность, что пока удерживает доллар от роста в район 69 рублей. В итоге доллар и евро повышались на 0,3% каждый, а рублевая цена нефти сползла до уровня 3,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent, обновив многомесячный минимум.

Вчера экспортные продажи в течение дня позволили рублю снизить чувствительность к ценам на нефть, и сегодня эта поддержка вполне может сохраниться, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Более того, продажи валюты могут поддерживаться не только плановыми налогами, но и выплатами экспортных пошлин, предновогодних бонусов/премий и ожиданиями длинных выходных, учитывая, что расчеты по рублям после праздников возобновятся только 9 января. Правда, для спекулянтов фактор длинных выходных будет играть в обратную сторону, способствуя сокращению позиций", — добавил он.

Реакция рубля на падение рынка энергоносителей носит сдержанный характер, также отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Причиной стойкости рубля может выступать подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличивает предложение валюты на рынке. В результате доллар так и не смог пока преодолеть отметку 69 рублей. После провала на рынке энергоносителей, в соответствии с нашей моделью, пара доллар/рубль находится на уровнях, соответствующих положению нефти марки Brent", — заключил он.