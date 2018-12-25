МОСКВА, 25 дек — Dow Jones. Инвесторам все труднее укрыться от ускоряющегося падения на американском рынке акций.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали на 19% от своих недавних максимумов и находятся на грани 20%-ного падения, которое будет означать наступление медвежьего рынка и прекращение самого длительного бычьего ралли в истории.

Технологический индекс Nasdaq Composite, индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 и Dow Jones Transportation Average уже оказались на территории медвежьего рынка, как и 7 из 11 секторов более общего S&P 500, а также популярные торгуемые биржевые фонды, отражающие динамику секторов жилищного строительства и розничной торговли.

Только защитные секторы S&P 500 – сектор коммунальных предприятий, недвижимости, здравоохранения и товаров повседневного спроса, – характеризующиеся стабильными дивидендами, пока избежали такого же резкого снижения. Однако все они отступили как минимум на 9% от своих недавних максимумов.

"Я очень давно не видел менеджеров настолько потрясенными и смущенными, — заявил Роберт Дугган, старший портфельный управляющий в инвесткомпании SkyBridge Capital. – В течение последних двух недель участники рынков склоняются к закрытию и распродаже своих позиций ".

Беспокойство насчет дальнейшего направления политики процентных ставок ФРС США оказало давление на акции финансового сектора. Между тем бумаги сырьевых компаний и сектора и промышленных фирм особенно сильно пострадали от нарастающих торговых трений с Китаем. Бумаги нефтегазового сектора подешевели на фоне 44%-ного падения цен на нефть с начала октября.

Все 11 секторов S&P 500 движутся к тому, чтобы завершить год с потерями – впервые с 2008 года, что является тревожным признаком с точки зрения долговечности уже почти 10-летнего бычьего рынка.

Брайан Конлон, основатель и портфельный управляющий Manor Bridge Capital, сообщил, что сокращает временные рамки своих торговых сделок и пытается выявить бумаги, нечувствительные к геополитическим новостям, провоцирующим волатильность на рынках. Он добавил, что торгует отдельными акциями, которые считает перепроданными, включая Apple Inc., Square Inc., Nvidia Corp. и Johnson & Johnson.

Между тем экономисты следят за любыми признаками снижения уверенности американских потребителей или потребительских расходов, которые являются главным драйвером экономики США, обеспечивая около двух третей ВВП.

Индивидуальные инвесторы начали больше беспокоиться из-за рынка акций. Около 47% опрошенных Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов считают, что цены акций в течение следующих 6 месяцев будут падать. Это один из наиболее пессимистичных результатов данного опроса за последние годы. Только 25% опрошенных ожидают роста цен в этот период.

"Потребители до сих пор поддерживают США, предотвращая более резкое замедление мировой экономики, — заявил Грегори Дако, главный экономист по США в консалтинговой фирме Oxford Economics. — Если экономика США начнет замедляться на данном этапе, это ускорит общее ослабление роста в мире".

В значительной степени недавняя волатильность на рынках была связана с тем, что мировые центробанки начали сворачивать свои масштабные программы выкупа облигаций. Эти программы поддерживали многолетнее ралли на мировом рынке акций и сдерживали рыночную волатильность. Баланс ФРС на фоне финансового кризиса распух до 4,5 трлн долларов, поскольку центробанк покупал правительственные и ипотечные долги, чтобы поддержать экономический рост.

В этом году особенно сильно пострадали акции финансового сектора, упавшие на 20% на фоне неуверенности насчет дальнейшей динамики процентных ставок и регулирования.

Несмотря на общее снижение рынка в этом году, большинство экономистов считают, что вероятность наступления рецессии в следующем году невелика. Однако при этом они все меньше верят в то, что экономика сможет продолжать расти теми же головокружительными темпами, что и в 2018 году.

"Инвесторы часто забывают, что медвежий тренд на рынке акций в целом или в ряде его секторов еще не означает, что экономика вступает в рецессию", — отметил Дугган.

— Автор Jessica Menton, Jessica.Menton@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ