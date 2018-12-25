МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России установил факт манипулирования обыкновенными акциями "ТНС энерго" в период с 23 апреля по 15 ноября 2017 года, сообщает регулятор.

"Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО ГК "ТНС энерго", совершенного клиентами ОАО "Брокерский дом "Юнити траст" в период с 23 апреля 2017 года по 15 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

БД "Юнити траст", являясь маркет-мейкером на рынке акций, привлек к исполнению функции маркет-мейкера связанных с ним клиентов — "Глестимон Менеджмент Лимитед" (Кипр) и ЗАО УК "Юнити траст". Сделки между ними привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями и позволяли поддерживать искусственный уровень цен и объем торгов.

На "Глестимон Менеджмент" и ЗАО УК "Юнити траст" в данном случае не распространяются исключения из норм закона о противодействии неправомерному использованию инсайда, так как эти компании, как клиенты маркет-мейкера, не являлись сторонами договора об исполнении функций маркет-мейкера, следует из релиза регулятора.

Таким образом, операции "Глестимон Менеджмент" и ЗАО УК "Юнити траст", координируемые взаимосвязанным с ними БД "Юнити траст", не осуществлявшим должного внутреннего контроля за действиями клиентов, являются манипулированием рынком акций. ЦБ принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению аналогичных нарушений, сказано в сообщении.

"ТНС энерго" управляет 10 гарантирующими поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 миллиона потребителей в 11 регионах России.