МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжил серию снижений по индексам на фоне негативной внешней конъюнктуры, несмотря на пониженную рыночную активность из-за рождественских каникул на Западе.

Опасения по поводу недовольства президента США Дональда Трампа действиями Федрезерва и провал рынка нефти в район 50 долларов за баррель сорта Brent оказали давление на стоимость российских активов, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,35% — до 2290,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 2%, до 1048,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индексы опустились в район минимумов с августа 2018 года (по индикатору Мосбиржи) и с августа 2017 года – по РТС.

ВНИЗ НА ВНЕШНИХ РИСКАХ

Российский фондовый рынок во вторник снижался восьмой день подряд по индексу РТС и четвертый – по индексу Мосбиржи, несмотря на затишье на мировых рынках из-за празднования католического Рождества.

Негатив опять пришел из Америки. Основные фондовые индексы США накануне снизились на 2,2-2,9%. Сочельник 2018 года стал для бирж США худшим в истории. Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем микроблоге в Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка, заявив, что это может повредить экономическому росту. На рынках появились опасения, что Трамп уволит главу ФРС Джерома Пауэлла, что может увеличить волатильность фондовых индексов.

На этом фоне стоимость нефти упала в понедельник на 6,23%, до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Во вторник торги не проводились из-за католического Рождества.

В лидерах снижения оказались акции "Детского мира" (-5,4%), ГДР X5 (-4%), "Русагро" (-3,7%), "Мечела" (-3,2%). Подорожали акции АФК "Система" (+2,5%), "Фосагро" (+0,9%), ЛСР (+0,7%). Префы "Сургутнефтегаза" (+0,4%) отыгрывали укрепление доллара к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду наиболее вероятна консолидация российских фондовых индексов вблизи достигнутых уровней, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

"Когда во многих странах биржи закрыты по случаю празднования католического Рождества, ориентиры отсутствуют. Более того, с возвращением после рождественских каникул возможен спад напряженности на рынках, поэтому особого повода для продолжения падения пока не вижу", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2240-2340 пунктов, а РТС – в коридоре 1035-1065 пунктов, считает Иван Марчена, из ГК Forex Club.