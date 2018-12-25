Приводятся пояснения эксперта (шестой-девятый абзацы)

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о переходе инструмента гарантии в разряд сделок, которые вправе осуществлять ВЭБ, сообщает кабинет министров.

"Предлагается исключить банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в перечень сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация "ВЭБ.РФ", — говорится в сообщении.

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" устанавливает перечень банковских операций, осуществление которых производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. В перечень включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий. Закон "О банке развития" устанавливает перечень банковских операций, осуществляемых ВЭБ.РФ при выполнении своих функций, в который включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий.

Закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" в гражданский оборот ввел институт независимой гарантии, которая может выдаваться банками и другими кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии, отмечает кабмин

Однако требование о лицензировании деятельности по выдаче независимой гарантии не установлено. Таким образом, имеет место правовая коллизия. Для устранения проект предлагает исключить банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в перечень сделок, которые вправе осуществлять ВЭБ.

Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, инновация направлена на унификацию существующих гарантий.

"ВЭБ выдает гарантии, не являясь банком — закон "О банках и банковской деятельности" не распространяется на него и он не подчиняется ЦБ, а действует в рамках "собственного" закона "О банке развития". В этой инновации речь идет об унификации — гарантии, которые выдает ВЭБ и гарантии, которые выдают "обычные" банки, "уравниваются в правах", — подчеркнул эксперт.

Осадчий привел данные отчетности: на конец первого полугодия 2017 года (более поздняя отчетность по РСБУ на его сайте не раскрывается) объем выданных ВЭБом гарантий и поручительств составлял 1,0 триллиона рублей.

В свою очередь, на 1 октября 2018 года сумма всех гарантий и поручительств, выданных банками (за исключением ВЭБа), составляла 5,4 триллиона рублей. Первое место у Сбербанка — 1,5 триллиона рублей, на втором месте ВТБ — 743,3 миллиарда рублей. На третьем месте Газпромбанк — 514 миллиардов рублей.