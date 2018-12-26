МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота остается у максимумов с июня, спрос инвесторов на рисковые активы ослабевает на фоне неопределенности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,85 доллара, или на 0,3% — до 1275,65 доллара за тройскую унцию. Показатель удерживается у максимума с конца июня. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,53% — до 14,898 доллара за унцию.

По мнению менеджера ICBC Standard Bank Юичи Икемидзу (Yuichi Ikemizu), которое приводит агентство Рейтер, инвесторы обеспокоены по поводу роста глобальной экономики и обращаются к золоту как к безопасному активу, а дополнительную поддержку металлу оказывают распродажи на фондовых рынках.

"Мы всегда наблюдаем хороший спрос на золото в конце года. Я не удивлюсь, если стоимость золота преодолеет отметку в 1,3 тысячи долларов в ближайшем будущем", — отметил также эксперт.

Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но Демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами.

Во вторник президент Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.