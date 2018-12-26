По итогам торгов 25 декабря индекс МосБиржи упал на 1,35% до 2290,86 п., а РТС — на 2,0% до 1048,71 п. Внешний фон остаётся негативным, хотя в западных странах празднуют Рождество. К информации о консультациях министра финансов США с главами крупнейших банков по вопросу их ликвидности добавились новости о раздумьях президента Д. Трампа об увольнении самого министра финансов С. Мнучина. Естественно, что для рынков это означает удвоение рисков. Соответственно, нервозность лишь растёт, и от этого страдают не только индексы США. Кроме того, торги нефтью в Лондоне и Нью-Йорке не проводились, но отечественные игроки устроили собственные распродажи на срочном рынке Московской биржи. Естественно, что распродажам подверглись и бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (-1,82%), «ЛУКОЙЛ» (-2,02%), «Роснефть» (-1,21%). Под давлением и бумаги металлургов, которые наиболее чувствительны к перспективам торможения мировой экономики: ГМК «Норникель» (-1,78%), «Северсталь» (-0,86%), «ММК» (-1,46%), «НЛМК» (-1,52%). Даже бумаги «Аэрофлота» не могут воспользоваться падением котировок нефти, так как экономический спад предполагает и снижение авиаперелётов. Плюс к этому появились прогнозы о том, что в РФ грядёт массовое закрытие туристических компаний. В плюсе завершили день бумаги «Системы» (+1,87%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,94%), «ФосАгро» (+1,19%), «ЛСР» (+0,88%). Самые большие потери оказались в акциях «Детского мира» —на 5,56% — в связи с дивидендной отсечкой. Активность была низкой, хотя и не столь сильно, как это происходит в дни праздников на западных площадках. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил 18,56 млрд рублей.

Рубль начинал день позитивно, но склонность местных игроков к продаже нефти всё же отразилась и на курсе отечественной валюты. Однако ослабление могло бы быть ещё более сильным, если бы рубль не поддерживали налоговые платежи и отсутствие внешних участников торгов. В среду Минфин проведёт единственный аукцион ОФЗ выпуска 25083 в объёме чуть менее 7,293 млрд. Дата погашения выпуска 15 декабря 2021 года. Однако нет никакой уверенности в том, что аукцион состоится в столь нервозной обстановке на рынках. Если падение в Европе и фьючерсов США продолжится, то инвесторы будут требовать повышенной доходности, на которую финансовое ведомство может не согласиться.

Новый день в Азии начался довольно спокойно, если сравнивать с предыдущими торгами. Возобновились электронные торги фьючерсами на индексы США. Контракт на S&P 500 двигался в узком диапазоне вокруг нулевой отметки изменений. Благодаря этому азиатские рынки также успокоились. Разве только в Ю. Корее рынок терял около 1%, а вот в Японии Nikkei 225 даже смог показать прирост в начале сессии. Меж тем Ю. Корея и С. Корея соединили свои железные дороги. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,745%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 19099,54 п. (-0.29%), Shanghai Composite — 2494,49 п. (-0.41%).

Электронные торги нефтью также возобновились. Однако котировки контрактов не последовали за динамикой в Москве. Brent всё ещё находилась в минусе, а по WTI может наметиться неплохой отскок. Министр энергетики РФ А. Новак заявил о том, что цена на нефть будет более стабильной в I полугодии 2019 года на фоне усилий стран OPEC и прочих производителей по балансировке рынка. Однако подобная мантра пока не впечатляет рынок, где снижение производства на 1,2 млн баррелей считают недостаточным. К 9:00 мск Brent — $50,55 (-0,43%), WTI — $42,67 (+0,33%), золото — $1276,2 (+0,35%), медь — $5848,88 (-0,30%).

Индекс доллара подрастал на 0,13% до 96,113 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,14 (+0,11%), GBP-USD — $1,27 (+0,2%), USD-JPY — 110,45 (+0,11%).

Внешнюю ситуацию перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральной. Азиатские индексы уже не стремятся к совместному обвальному падению. Нефть предпринимает попытки роста. Американский рынок вполне способен провести предстоящие торги в плюсе. Соответственно, мотивации для дальнейших распродаж на отечественной площадке нет.