МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 EUR Австралия, Франция, Канада, Великобритания, Испания — День подарков

 

 

 

 

 

 

 EUR Германия — Второй день Рождества

 

 

 

 

 

 

 EUR Италия — День святого Стефана

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
7:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь) 5,1% 4,9%
Российские события
Когда

 

 

где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Уралкалий — ВОСА (реестр закрыт 03.11.2018, в форме заочного голосования, одобрение взаимосвязанных сделок)

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 15.12.2018) 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017 4,39 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Трансконтейнер — СД (инвестпрограмма и бюджет на 2019)

 

 

 

 