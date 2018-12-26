МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|EUR
|Австралия, Франция, Канада, Великобритания, Испания — День подарков
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|EUR
|Германия — Второй день Рождества
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|EUR
|Италия — День святого Стефана
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|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|7:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь)
|5,1%
|4,9%
|Когда
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|где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Уралкалий — ВОСА (реестр закрыт 03.11.2018, в форме заочного голосования, одобрение взаимосвязанных сделок)
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|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 15.12.2018)
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
|4,39 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|Трансконтейнер — СД (инвестпрограмма и бюджет на 2019)
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