МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется вверх после существенного снижения основных индексов, накопившегося за несколько дней.

Попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от психологически значимого уровня 50 долларов за баррель поддерживают рост акций нефтегазового сектора, отмечают аналитики.

К 14.09 рублевый индикатор Мосбиржи повышался на 0,9% — до 2310 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2% до 1051 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в среду повышался, корректируя снижение, проходившее на протяжении восьми дней подряд по индексу РТС и четырех – по индексу Мосбиржи. За это время долларовый индикатор (РТС) опустился на 7,1%, индекс рублевых цен Мосбиржи – на 2,9%.

Такая бурная реакция (особенно в долларовом сегменте) подтолкнула в среду инвесторов откупить часть позиций, ставших привлекательными. Рост стоимости нефти от психологически значимой отметки 50 долларов за баррель сорта Brent подержал коррекцию рынка акций верх. "Черное золото" потеряло за три предыдущих дня непрерывного снижения почти 12%, и пытается отскочить вверх, повышаясь в среду днем на 1,1% до 51,34 доллара.

Участники сделки ОПЕК+ в январе подтвердят намерения выполнять условия декабрьского соглашения, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Это также поддерживает нефтяные котировки.

В лидерах снижения — акции "Мосэнерго" (-1,5%), префы "Транснефти" (-0,8%), акции "Мосбиржи" (-0,6%), "Полюса" (-0,4%). Подорожали акции "Русала" (+4%), "Татнефти" (+3,8 – префы и +2,9% обыкновенные акции), акции "Распадской" (+2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На европейских биржах торги сегодня не проводятся, а возобновление работы американских бирж будет способствовать увеличению торговой активности на российском рынке акций во второй половине дня, оценивает Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

"Впрочем, мы ожидаем, что индекс Московской биржи будет консолидироваться у отметки в 2300 пунктов до конца дня", — добавил он.

Индекс Мосбиржи пока не смог удержаться выше зоны поддержки 2320-2325, и это "медвежий" сигнал, считает Анастасия Попова из компании "БКС Брокер".

"Если сегодня не удастся вернуться выше 2320, можно будет говорить о смещении локальных ориентиров в сторону 2240. Впрочем, позитивная динамика биржевых индексов за океаном может придать сил "быкам". В целом, ближайшие перспективы отечественного рынка будут зависеть от внешних факторов", — добавила она.