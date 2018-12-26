МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конец 2018 года далек от традиционного "новогоднего ралли" – нефть пробила отметку в 50 долларов за баррель, рухнув за два месяца на треть с пиковых значений октября. Аналитики объясняют это сохраняющимися опасениями переизбытка предложения.

В частности, рынок по-прежнему пугается продолжающегося роста добычи нефти в США, и, видимо, предпочитает сначала увидеть, чем услышать, насколько сделка ОПЕК+ поможет в решении проблемы профицита предложения и роста товарных запасов на нефтяном рынке, рассуждает старший аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Александр Корнилов.

Фактор традиционного повышения спроса на энергоносители в зимний период значительной роли не играет. Спрос действительно выше зимой, но рынок скептически переосмысливает рост потребления нефти, учитывая существенный рост ее цены в 2019 году, несмотря на обвал цен в четвертом квартале, уверен эксперт.

РЫНКИ УШЛИ В НЕГАТИВ

Кроме того, в распродаже сырьевых товаров, включая нефть, играет роль общий негатив на мировых финансовых рынках и рост панических настроений. И мировые, и российские индексы падают. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 1,35%, долларовый РТС — на 2%. В среду индексы незначительно корректируются.

Мировые биржи также демонстрируют негативную динамику. Так, рынки США в понедельник упали на 2,2-2,9% на фоне критических высказываний президента Дональда Трампа в адрес ФРС.

Рубль теряет позиции после прохождения пика налогового периода декабря и снижения спроса на рублевую ликвидность. Евро в середине дня в среду торговался дороже 79 рублей, доллар — 69 рублей.

РАЛЛИ НЕ БУДЕТ

Исходя из этого, аналитики уже не надеются на традиционное новогоднее ралли на рынках, когда котировки подталкивают вверх, в том числе, праздничные настроения игроков. Уходящий год завершается в тревожных ожиданиях года наступающего – основной негатив продуцирует торговый конфликт США и Китая, полагают эксперты.

Причины для тревоги есть, утверждает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Прежде всего, опасения инвесторов связаны с возможным замедлением темпов роста мировой экономики на фоне спора двух экономических лидеров.

"Это, в свою очередь, несет в себе риски переизбытка производства сырья, особенно учитывая темпы прироста нефтедобычи в США. В последние дни во многом именно названные выше опасения нашли свое отражение в резком снижении котировок "черного золота" и биржевых индексов, полагает он.

Кроме этого, рынок опасается дальнейшего повышения ставки ФРС, которое уже было анонсировано.

"Фактически, рынки перестали получать дополнительную подпитку дешевыми деньгами, а барьерные тарифы начали ухудшать прогнозы корпораций. Плюс несколько тревожных новостей напомнили инвесторам о кризисе 2008 года. Соответственно, рост рисков заставил продавать, а затем и сами продажи стали причиной для закрытия маржинальных позиций", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

На этом фоне российский рынок оказался более устойчивым, так как наиболее пугливые инвесторы уже ушли, а вот местные участники, напротив, наращивают вложения, добавил эксперт. Но и здесь особого позитива не видно – коррекция после падения в среду составляет десятые доли процента.

ПЕССИМИЗМ СОХРАНЯЕТСЯ

Пессимистические настроения сохранятся и в новом году – по крайней мере, в его начале, уверены аналитики. Отечественный фондовый рынок, скорее всего, будет торговаться в достаточно узком диапазоне в начале года в пределах 2200-2400 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Кочетков. Взлетит ли рухнувшая нефть в 2019 году

Определяющим же окажется первый квартал. По мнению Кочеткова, ключевым моментом для рынков станет начало марта, а до этого есть риски сохранения негативных тенденций.

"Важную роль в перспективах на будущий год будут играть переговоры США и Китая по торговым вопросам. Если они закончатся с плохим результатом, то ухудшение в сфере мировой торговли продолжится, а с ним и будет падать спрос, как на товары вторичной обработки, так и на первичное сырье", — прогнозирует он.

Соответственно, при среднем и оптимистичном сценарии мы можем рассчитывать на рост по итогам 2019 года, а вот негатив с ограничениями по госдолгу РФ и операциям отечественных банков может привести к потерям, считает эксперт.

Дейнека из "БКС Премьер" полагает, что для российского рынка акций базовыми факторами влияния в будущем году будут выступать развитие темы санкций, ценовая конъюнктура на сырьевых рынках, а также динамика основных макроэкономических параметров РФ.

Кроме этого, многое будет зависеть от изменений в монетарной политике центробанков и геополитики. Так, в 2019 году состоятся выборы в Европарламент, и есть вероятность того, что евроскептики могут укрепить свои позиции в Старом Свете. Это чревато рисками развития экономической и политической дезинтеграции макрорегиона.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Больше позитива аналитики высказывают по поводу цен на нефть – они сходятся во мнении, что в начале года возможна дальнейшая просадка котировок, но затем цена барреля будет восстанавливаться. "В целом, пока можно говорить о наиболее вероятном диапазоне цен 50-70 долларов за баррель", — прогнозирует Кочетков.

Многое будет определяться позицией OПЕК+. От участников соглашения может потребоваться дополнительное усилие по сокращению добычи, чтобы сбалансировать мировой рынок. Отправной точкой станут итоги заседания ОПЕК+ в апреле. Совокупное сокращение стран-участников сделки должно составить 1,2 млн баррелей в сутки. Инвесторы ищут укрытие на падающем фондовом рынке США

"По нашим оценкам, при достижении данных объёмов сокращения нефтедобычи ценовая конъюнктура нефтяного рынка в следующем году может вернуться на уровни выше 70 долларов за баррель", — полагает Дейнека.

Аналогичной оценки – достаточно оптимистичной, исходя из текущих котировок — придерживается и Корнилов из "Атона". Он напомнил, что сделка ОПЕК+ уже доказала эффективность с 2016 года, когда была достигнута первая договоренность о сокращении добычи.

Кроме этого, нефть WTI ниже 50 долларов за баррель сильно усложняет жизнь многим сланцевым проектам в Америке, даже несмотря на их практику хеджирования. "С такой волатильностью на рынке опционы как инструмент хеджа сильно дорожают", — пояснил эксперт.

Не до конца раскрыта тема Ирана и Венесуэлы. Отсрочка применения санкций для стран-покупателей иранской нефти не бесконечна, и складывается ощущение, что рынок пока не спешит дисконтировать уход значительного объема иранского экспорта, рассуждает аналитик. В Венесуэле полным ходом развивается кризис, добыча падает, и вряд ли стоит ожидать там разворота.