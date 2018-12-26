МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, при этом нефть марки WTI дорожает более чем на 3% после обвала почти на 7% в предыдущую торговую сессию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,08%, до 43,84 доллара за баррель, а цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,77% — до 51,67 доллара за баррель.

Во вторник торги фьючерсами на нефть не проводились в связи с празднованием Рождества. Снижение нефтяных цен накануне рождественских праздников происходило на фоне падения фондового рынка.

Фондовые индексы США в понедельник также упали, на 2,2-2,9% из-за опасений бюджетного кризиса в стране. Правительство частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать в себя финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится 27 декабря.