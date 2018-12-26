МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит растут в рамках коррекции после того, как падали четыре торговые сессии подряд, а в понедельник опустились до минимума за 1,5 года на фоне бюджетного кризиса ("шатдауна") в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,32%, до 21875,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,36%, до 6277,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,66%, до 2367,41 пункта.

Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. А в понедельник фондовые индексы США упали до минимумов за 1,5 года на опасениях вокруг бюджета американского правительства. В минувшую субботу демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за такого "шатдауна" продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства пограничной стены.

Дополнительным негативным фактором для инвесторов стала критика Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС). В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.

"Мы ожидаем, что коррекционное ралли может продолжаться в течение нескольких дней, так как в конце квартала увеличиваются шансы на получение прибыли", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo). Тем не менее, эксперт ожидает, что затем "медвежьи" настроения вернутся на рынок из-за непредсказуемой политики Трампа.