МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют темпы роста, при этом нефть марки WTI дорожает уже более чем на 6% после того, как упала в цене почти на 7% на предыдущих торгах. Цена нефти марки Brent ускоряет темпы роста вслед за WTI и растет уже более чем на 5% после сильного удешевления на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.59 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 5,06%, до 53,34 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла при этом на 6,28% — до 45,2 доллара за баррель.

В предыдущую торговую сессию в понедельник котировки снижались вслед за биржевыми площадками США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать в себя финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится 27 декабря.

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